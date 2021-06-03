中科管理局指出，明坤科技股份有限公司(設立於中部科學園區之台中園區)

科技部科學園區審議會第71次會議於3日召開視訊會議，會中通過中科1件投資案，為積體電路產業之明坤科技股份有限公司，投資額總計約新臺幣0.29億元。中科管理局強調，此案將增加本國廠商於國際間的競爭力，並提供國內晶圓製造廠商第二來源(second source)的選擇。

中科管理局指出，明坤科技股份有限公司(設立於中部科學園區之台中園區)本案投資金額0.29億元，研發半導體晶圓研磨製程用膠帶。近年來由於消費性電子產品、車用電子產品、物聯網、人工智慧、雲端數據及5G等產業蓬勃發展，使全球半導體需求大增，同時也帶動半導體用膠帶之需求。

半導體用膠帶最主要用於晶背研磨和晶圓切割，隨著電子產品薄型化之趨勢，所搭載之半導體晶片亦同樣被要求薄片化。晶圓薄化後如紙片，於後續製程更容易產生破損，因此，研磨膠帶和切割膠帶之特性和品質必須具備相對應的提升。

中科管理局強調，台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，惟重要性日益提升的關鍵材料-半導體用膠帶卻仍100％仰賴進口，受制於國外大廠。本案公司在台灣投入自主研發製造，除提高半導體產業鏈的完整性外，亦能將原本進口代理的角色轉型為本國製造，進而增加本國廠商於國際間的競爭力，並提供國內晶圓製造廠商第二來源(second source)的選擇。

(中時 )