證交所6／7將審議八方雲集上市案 18:552021/06/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所預計6月7日（下周一）召開有價證券上市審議委員會，將審議八方雲集國際（2753）股票上市案。八方雲集3日在興櫃股價收在177元上漲0.55％，興櫃成交均價為177.56元。 八方雲集董事長為林欣怡，公司實收資本額為6億元，主要業務為食品加工與連鎖餐飲服務，109年稅前純益8.16億元，今年第一季為1.74億元，每股稅後盈餘（EPS）各為10.55元及2.3元。 《光電股》玉晶光蘋果光發熱 外資升價至600元 三陽 重登國內機車銷售王座 (工商 ) #八方雲集 #證交所 #審議 #上市案 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國鼎治新冠新藥 獲美國DMC建議擴大新增收治重症病患 17:302021/06/03 財經 台股ETF再添新兵 富邦台灣半導體6／10掛牌 10:392021/06/03 財經 《財政》紓困4.0預算追加 734億元防治＋1866億元紓困 12:342021/06/03 財經 AI晶片新創地平線機器人 擬赴美上市 15:232021/06/03 財經 金管會：上市櫃公司半年報應揭露疫情衝擊 16:522021/06/03 財經 藝文工作者連署 籲政院予文化部足夠紓困資源 12:082021/06/03 生活 亞德客-KY3日線上法說會 股價開高走低 12:032021/06/03 財經 地上權、都更宅招標案 急喊卡 04:102021/06/03 產業特刊 慢市場好多步 內政部：完整實價登錄7／1上路 13:522021/06/03 財經 國安特勤私菸案下周宣判 北院YouTube頻道公開說明 12:322021/06/03 社會 陸考生壓力大走偏門作弊 公安偵破28起涉考刑案 17:422021/06/03 兩岸 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 陸媒傳晶圓老四棄陸IC設計大單 驚爆內幕老美操刀 - 財經 高端連殺4根跌停 持有者要搶賣還是攤平？ - 財經 他爆6月驚人疫苗數量抵台 這一掛股票先押了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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