證交所預計6月7日（下周一）召開有價證券上市審議委員會，將審議八方雲集國際（2753）股票上市案。八方雲集3日在興櫃股價收在177元上漲0.55％，興櫃成交均價為177.56元。

八方雲集董事長為林欣怡，公司實收資本額為6億元，主要業務為食品加工與連鎖餐飲服務，109年稅前純益8.16億元，今年第一季為1.74億元，每股稅後盈餘（EPS）各為10.55元及2.3元。

(工商 )