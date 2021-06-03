對於台灣新冠疫情大爆發，卻又遲遲等不到足夠的疫苗，資深媒體人黃暐瀚表示，已經悶了很久的航空業，突然忙了起來，機場開始出現「離台潮」！因為有四種人，正在飛往美國。

黃暐瀚在臉書指出，去年全球疫情嚴重，海外台灣人與喜歡台灣的人，紛紛來台灣，度過這安心又愉悅的一年。沒想到，今年五月中後，豬羊變色，台灣開始爆發本土疫情，疫苗又遲遲等不到，開始有一批又一批的人，準備離開台灣，已經悶了很久的航空業，突然忙了起來。

黃暐瀚披露，長榮航空原本每週飛美國三班，從六月七號起，改成一週七天，天天都有航班。經濟艙來回票一張七萬，賣磬；商務艙一人24萬，照樣賣完。機場開始出現「離台潮」！怎麼回事？黃暐瀚分析，因為有四種人，正在飛往美國。

第一種，是美國人。

原本就在美國讀書或工作，甚至是原本長年住在美國的人，去年因為美國疫情嚴重，回台灣；現在台灣疫情爆發，當然「回去」美國，尤其，美國還有疫苗可打，台灣沒有。

第二種，是有錢人

反正現在台灣三級警戒，也不能出門。有錢人，正好去美國走一圈，30天旅遊團，要價30萬，打兩劑BNT，沒那麼長的假的，打嬌生，一劑，五天就可以回台灣。

第三種，是家裡有12歲以上青少年的人。

目前世界上各大疫苗，只有BNT開放16歲以下，12歲以上青少年開打。去美國打BNT，不用預約。台灣卡在「上海復星代理權」，家有青少年想打BNT，不去美國還真不行。

第四種，是想活下去的人。

打疫苗，不代表你一定不會確診，但打疫苗，可以降低確診機率，即使確診，重症率也不高。所以，台灣現在有兩千多萬人，眼巴巴等著疫苗。

黃暐瀚感嘆，也難怪想打疫苗的這四種人，正在飛往美國！

(中時新聞網)