3日傍晚桃園機場出境旅客身穿全副武裝防護衣辦理出境登機手續。（陳麒全攝）

國內新冠肺炎疫情大爆發，確診人數即將突破萬人，死亡人數也有166人，國內缺乏疫苗，永齡基金會、佛光山、慈濟等團體紛紛喊出有意向原廠買疫苗捐贈，卻遭受藥廠拒絕。台灣目前可選擇施打的疫苗不多，長榮航空7日起台北洛杉磯航線即將增班為每天一班，因此傳出赴美打疫苗的「逃難潮」說法，加上航空公司地勤櫃臺周邊出現託運犬隻，甚至出現「全家逃難連狗一起帶去美國」的說法，讓原本因疫情顯得冷清的桃園機場出境大廳，又熱鬧了起來。

根據桃機公司資料統計，桃園機場2日入出境旅客數為3255人，出境部分2586人，在疫情時期算是近期新高，但航空業受到疫情影響下，每日航班數由每天700班降為200班，因班次減少的情況下，旅客就只能集中搭乘，以桃園機場2日為例，晚上7時至8時的一小時時段中，就有6架班機起飛，分別飛往紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖、芝加哥及多倫多，該時段的出境人數為865人。

資深航站經理表示，美國大學的開學日期集中在7、8月份，與台灣固定9月份開學不同，所以在每年6月初至8月底都是飛美旺季，以往這些飛航越洋航線的旅客會存著飛行哩程，但在疫情影響下與飛行哩程時限，讓最近購票的旅客，會搭配使用飛行哩程升級艙等，也因此讓商務艙、豪華經濟艙一票難求，經濟艙反而乏人問津，常常剩下幾十個座位。旅客集中到商務櫃臺報到，加上確認出國的有效文件，作業時間拖長了，才會讓民眾覺得人數激增。

3日傍晚桃園機場出境旅客身穿全副武裝防護衣辦理出境登機手續。（陳麒全攝）

根據數據資料顯示，桃園機場3日的入出境預報人數為1860人次，出境1543人，出境航班集中在上午9時，以及深夜11時兩個時段。上午9時至9時59分的出境人數為378人，該時段有4個航班，分別是飛往舊金山及上海，還有2架次飛往馬尼拉。晚上11時至11時59分，則有2個航班分別飛往法蘭克福及洛杉磯，該時段共有377名旅客，值得注意的是3日桃園機場雖有201架次的客機起飛，但其中僅有19架次是有搭載旅客，也因此導致旅客集中搭乘。

至於「連狗逃難去美國」的說法，知情人士無奈地說，台灣有善心人士定期會將流浪狗送養至國外認養，其中又以美國為大宗，所以赴美航班的地勤櫃臺周邊，常常會出現託運使用的寵物籠和要搭乘飛機的犬隻。

(中時 )