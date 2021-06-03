考試院會今考選部以「修訂110年版國家考試性別平等白皮書」為題做專案報告；考選部官員表示，現行公務人員特種考試中僅司法人員考試的監獄官、法警及監所管理員3類科，尚有分男女錄取名額限制，未來可望取消性別限制。

此外，另21項公務人員特種考試中，有8項考試有實施體能測驗；考選部官員強調，目前國安、調查人員男女跑走項目都需跑1200公尺，只是及格標準男女有別，僅一般警察考試為男1200、女800公尺，為何女警跑走比女國安、女調查人員短，是用人機關的考量，在性別平等要求下，但未來希望能達到考試平權。

考試院官員強調，考選部希望配合用人機關逐步調整工作環境及管理制度，達成性別考試平權，使所有的公務職位均得以客觀的知識與技能，選拔出適格的人力。

今考試院會，考試院院長黃榮村及與會委員表示，考選部肩負公務及專技人員「選賢與能」之責，舉辦國家考試，均秉持公平、公正、公開之遴選原則，透過每年積極從人權角度檢視考選制度，並配合用人機關任用需求，兼顧保障性別平等權益與工作實務需求之衡平。

並指出，本次白皮書修訂版仍屬初稿階段，應再精準定義、聚焦國家考試範圍，經專家學者審閱再做必要增刪補正後，於年內提出完善版本對外公布。

考選部報告中指出，公務人員高普初等考試與專技人員考試均無應考資格上的性別限制，惟鑑於考用合一政策理念之落實，部分公務人員特種考試為因應用人機關請求及任用之實際需要，仍分定男女錄取名額，其體能測驗亦分定男女及格標準。

(中時 )