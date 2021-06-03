中央流行疫情指揮中心昨天公布大規模接種計畫，6至8月所有據點要拚每週接種100萬劑。民眾高度期待，畢竟這是場只有疫苗才能終止戰爭，但是疫苗何時到，打哪種疫苗全還霧煞煞。彰化縣政府未雨綢繆，只要中央開撥疫苗，彰化執行27場次的萬人健檢，還有結合縣內22家醫院、61個診所、27個衛生所，以及314站關懷據點以及長照機構98站，總共549場，預估7天內可打10萬劑。

中央流行疫情指揮中心訂定的疫苗採購計畫中，國產疫苗將提供1000萬劑，占整體疫苗數的3分之1。但是目前也還在等待實驗。

「萬人快打，翻轉疫情」彰化縣長王惠美表示，縣府針對未來中央撥發的疫苗，規劃將快速配送，多重管道，同步施打。包括原來在彰化執行的27場次的萬人健檢，還有結合縣內22家醫院、61個診所、27個衛生所，以及314站關懷據點以及長照機構98站，總共549場，預估7天內可打10萬劑。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前最重要是得靠疫苗翻轉疫情，配合中央的疫苗政策，屆時將以原本因疫情停辦的27處萬人健檢會場化為萬人快打場次，到時候會儘快公布時間和地點，將採預約方式注射，讓疫情翻轉。

(中時 )