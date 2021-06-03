高市府針對傳統市場祭出分流管制後，市長陳其邁3日在防疫會議上再宣布，即日起3個月內，公有零售市場攤商規費全免，且不分公、民營市場垃圾清潔費也全面免收，力挺攤商度過難關。

6月1日起高市實施市場分流管制，為期3天勸導期。經發局觀察，市場攤商、民眾全力配合防疫，口罩覆蓋率幾乎100％，至於實聯制、出入口管制與身分證分流措施也有近9成市場皆配合落實。

然而，考量疫情衝擊市場攤商收入，經陳其邁指示決議於6月至8月為期3個月期間，公有零售市場攤商規費全免，同時不分公、民營市場的垃圾清運費也全面不收，感謝市場自治會及攤商全力配合。

經發局澄清，所謂「垃圾清潔費」非自治會對內所收的攤商收取的清潔費，而是公民營市場的垃圾清除處理費用（清運費）、清運費有隨自來水費徵收，也有委託環保局清潔隊清運者。隨水徵收者，由市場自治會，管委會檢具水費單據向環保局申請免收。

經發局呼籲，目前全台疫情仍未趨緩，高雄雖非疫情熱區，但民眾仍不可輕忽防疫，尤其端午假期將屆，傳統市場將有一波消費人潮，也請配合市府公告防疫措施，共同守護我們的家園。

(中時 )