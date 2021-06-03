疫情嚴峻竟仍有這種抱持僥倖心態的人！1名網友因自恃免疫力強、不易染疫，日前竟與一票好友到酒吧私自群聚慶生，後來1名朋友傳出確診，當天聚會所有人也陸續確診；而他染疫後不幸傳染給家中母親，母親因重症入院前對他說「沒關係，阿母知道你不是故意的，你要好好活下來」之後身亡，令他無限後悔與難過。

該網友的友人將完整經過PO在臉書「爆怨公社」上，他說該網友因為工作需求，每天仍通勤上下班，自認平時相當保養身體、免疫力不差，就絲毫不認為自已會成為確診者，就連母親好心提醒若能自費打疫苗就會快去打，他也回應「副作用那麼多，還沒得病就先死了，打什麼打？」日前他更赴約參加朋友為他舉辦的生日聚餐。

網友因參加慶生會害母親染疫亡，母親因重症入院前對他說「沒關係，阿母知道你不是故意的，你要好好活下來」，令他難過崩潰。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

友人說，該網友與好友們在1間酒吧私自群聚，狂歡慶生之後，1名朋友在2天後獲知確診新冠肺炎，他得知訊息後，無奈之下只好先預約別縣市的醫院做篩檢，在出門前甚至還到大賣場搶購物資，做完篩檢後仍抱持著「應該沒事吧」的僥倖心態，最終果然為陽性，「那天（聚餐）的朋友，無一倖免」。

該網友說，他朋友的母親也跟著確診，不過症狀較嚴重，肺部陸續呈現纖維化、需靠呼吸器維生，她在就醫前向兒子說「沒關係，阿母知道你不是故意的，你要好好的活下來。」最後她不幸過世，逝世隔日遺體遭火化，兒子連她的最後一面都沒見到；原PO也感慨道「只不過一場慶生會嘛！沒事別出門」；許多網友則說，「不僅害了自己又害了最親近的人」、「不聽規定的後果真的只能後悔了」。

(中時新聞網)