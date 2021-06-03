岡山本洲工業區一家螺絲工廠3日晚間傳出火警。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

岡山本洲工業區一家螺絲工廠3日晚間傳出火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

岡山本洲工業區3日晚間傳出火警，這家螺絲公司位於本工西三路和本工三路交叉路口，岡山、永安、路竹、彌陀消防分隊前往搶救。所幸，無人員受傷。

當地里長陳永成表示，本州里的煙霧很大，但沒聞到臭味，因為吹南風，煙霧往路竹方向飄去。環保局人員說，有派人在周邊監控空氣品質，監測是否構成空汙。

至於火警原因，仍待火調人員調查。這場火警吸引民眾議論，有網友拍下濃煙直竄天際的照片，表達對火警的關心，希望廠房人員與打火弟兄平安。

(中時 )