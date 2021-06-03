岡山一家螺絲工廠火警 消防局人員搶救 18:582021/06/03 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 岡山本洲工業區一家螺絲工廠3日晚間傳出火警，濃煙密布。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 岡山本洲工業區一家螺絲工廠3日晚間傳出火警。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 岡山本洲工業區一家螺絲工廠3日晚間傳出火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 岡山本洲工業區3日晚間傳出火警，這家螺絲公司位於本工西三路和本工三路交叉路口，岡山、永安、路竹、彌陀消防分隊前往搶救。所幸，無人員受傷。 當地里長陳永成表示，本州里的煙霧很大，但沒聞到臭味，因為吹南風，煙霧往路竹方向飄去。環保局人員說，有派人在周邊監控空氣品質，監測是否構成空汙。 至於火警原因，仍待火調人員調查。這場火警吸引民眾議論，有網友拍下濃煙直竄天際的照片，表達對火警的關心，希望廠房人員與打火弟兄平安。 台中北屯家族群聚21確診 首傳重症死亡個案 台中備5處疫苗快打站 供5千位第一線防疫人員開打 (中時 ) #岡山 #螺絲 #人員 #搶救 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業、義消挺消防弟兄 捐贈防護裝備 16:402021/06/03 寶島 高市長照機構染疫危機 幸工作人員PCR全為陰性 11:312021/06/03 生活 高雄某大樓長照機構傳染疫危機 里長：大家都很怕 12:262021/06/03 生活 基隆再獲2100劑疫苗 針對第2、3類人員施打 11:422021/06/03 生活 時論廣場》長照遍地烽火 還在公文防疫（伊佳奇） 19:452021/06/03 時論廣場 北市照護人員 周五開始打疫苗 04:102021/06/03 焦點要聞 搶救生育率 富邦金每胎補助提高至10萬元 15:142021/06/03 財經 直擊》高雄港橋式起重機突倒下 貨櫃遭撞飛四散1人輕傷 12:252021/06/03 社會 駕麥拉倫超跑飆台江大道撞死漁塭夫妻 富二代身分曝光 12:402021/06/03 社會 建立大量快打站 台中一線防疫人員明開打疫苗 19:072021/06/03 生活 《產業》搶救觀光業 紓困4.0砸百億預算 12:512021/06/03 財經 社會熱門新聞 台灣第一AV女優首勝 老司機解鎖無碼片傳群組判40天 - 社會 台江大道麥拉倫超跑追撞馬自達3死遺體碳化 檢：抽心臟血相驗 - 社會 朱學恒花籃「包裝不了惡意」 男星嗆：醫護感覺又被刀捅 - 社會 不滿疫苗處理 50餘車塞爆總統府按喇叭抗議 - 社會 騎車30年首次被開闖紅燈罰單 交通局1封函文讓他撤罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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