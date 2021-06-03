台中近日獲中央配發2.7萬劑COVID-19疫苗，市府已提前做好準備，規畫66處「疫苗快打站」，一到貨就施打，其中南屯區惠文高中等5處快打站4日將進行「實兵演練」，全面接種5000位第一線防疫人員。市長盧秀燕今早視察動線安排，下午也在記者會中重申「點多施打快」原則，強調將以最快速度建立防疫網，維護市民安全。

台中將於29區設置66處快打站，其中5處將於明日優先啟動，包括北屯區三光國中、豐原區豐南國中、清水區清水國中及大里區塗城國小活動中心等。「建立大量快打站，讓市民建立安全防疫網！」

盧秀燕今早視察指出，因應未來疫苗可能大量湧入台中市，要提前做最好的準備，目前除了醫療院所、診所、衛生所外，市府額外加開快速施打站，首波先規畫66個點，每日預估可增加2萬人接種，目前正全面會勘，務求場地設備、動線、空調設備準備就緒。

盧秀燕說，快打站將設置於停課中的校園，不但較為空曠且有冷氣設備，讓民眾有舒適的等候環境；明日也將進行「實兵演練」，讓5000位第一線防疫人員在5個點同步施打，若發現問題就立刻檢討改進，提供最好服務。

盧秀燕今日下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會時也提到，台中從開始施打疫苗以來，中央已分三批次配發疫苗共8萬3600劑，截至6月2日，台中已施打7萬7985人，完成率六都第一。為提早因應大量疫苗到來，台中按行政區人口比例設置66處快打站，以「快速、安全、公平」為原則，讓29區民眾分散各地施打，避免群聚風險。

盧秀燕強調，明日5處快打站將進行壓力測試，各區公所、衛生所及相關人員都會派員到場觀摩，5000名第一線防疫人員將同步於一天內施打完成，後續66站啟用後，加上醫療院所，粗估每天施打量超過3萬劑，並滾動調整動能，總而言之「疫苗來，就打！」，讓市民早一點打，早一點安心，早一點安全。

民政局長吳世瑋說，明日包括防疫警察同仁、消防救護人員、環保及垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、前線新訪社工、前線醫護的托育人員、居家檢疫替代所工作人員，以及居家檢疫關懷人員(里長、里幹事)等一線防疫人員都將接種，讓防疫人員無後顧之憂。

衛生局表示，台中市2萬7000劑COVID-19疫苗近日陸續抵達，其中2萬2000劑優先配發給醫事及相關人員，6月1日起一連三日於台中市18家醫院及各衛生所施打，預計今日完成接種；另外5000劑提供給第一線防疫人員，預計明日施打完畢。

(中時 )