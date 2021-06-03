新冠疫情再度燒起，六都市長應對措施更左右網民對其能力評價。由「網路溫度計」近期聲量統計中，可以看到桃園市長鄭文燦聲量遠遠落後柯文哲及侯友宜。鄭文燦被視為「民進黨太子」，將問鼎2024總統大位，而其聲量落後已引發支持者焦慮。前桃園議員王浩宇看到侯友宜在車內沒戴口罩，立馬見獵心喜PO圖消遣，為「民進黨太子」出氣。

據「網路溫度計」5月24日到5月31日的聲量統計中，柯文哲網路文章有近45萬篇，正面聲量13%、負面25%、中立62%；新北市市長侯友宜則有14.6萬篇，正面聲量12%、中立62%、負面26%；而鄭文燦僅26579篇，正面聲量10%、中立65%、負面25%，遠遠落後柯、侯兩人。

柯文哲、侯友宜、鄭文燦三人極可能在2024年總統大選較勁，柯文哲早已表明將問鼎2024總統大位，侯友宜則是國民黨總統熱門人選之一，鄭文燦更被民進黨視為「太子」，但鄭文燦面對民進黨防疫失利只能吞苦果，網路聲量只能一路走滑。身為鄭支持者的前桃園議員王浩宇心焦慮，一看侯友宜在車內沒戴口罩，立馬在臉書PO圖表示：「親愛的侯市長，依指揮中心最新規定，兩人以上同車需配戴口罩，違者開罰，我想侯市長您應該是邊工作邊自拍吧！這樣應該不會被罰錢。」消遣、消遣侯友宜沒有遵守自己訂的防疫規定，暗助鄭文燦一把。

王浩宇臉書的網友留言更酸言酸語：「帶頭違反防疫規定，厲害」、「秀場一哥！你那張市長胸章也太大了吧！」、「三分防疫，七分宣傳包裝形象，真是新北好蚌蚌!!」、「還好意思宣導回到家也要載口罩」、「侯市長是把確診數當支持度嗎？」。

(中時新聞網)