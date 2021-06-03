警方日前陪同花蓮縣長徐榛蔚前往各傳統市場店家和賣場，向攤商及商家宣導防疫措施。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方日前也陪同花蓮縣長徐榛蔚前往各傳統市場店家和賣場，向攤商及商家宣導防疫措施。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

新冠肺炎本土疫情持續延燒，全台迄今已累計8778例本土案例，其中花蓮共有37例，花蓮縣警局配合防疫政策，動員警力嚴格執行查處，上月14日自本月6日，共移送6件11人散播假消息，336件函送裁處，近日更不斷前往傳統市場宣導，盼能喚醒民眾危機意識共同抗疫。

花蓮縣警局統計，上月14日至本月2日止，宣導1381人次、函送裁處336件，其中違反公告事項違規營業26件、未載口罩306件、違反公告管制4件，散播假訊息則是移送6件11人。由於近日許多確診者的疫調足跡遍及傳統市場或大賣場，警方日前也陪同花蓮縣長徐榛蔚前往各傳統市場店家和賣場，向攤商及商家宣導。

警方表示，傳統市場或賣場是現階段必須強化防疫的重點，為防止傳統市場成破口，各轄區員警連日加強宣導防疫和人流管控，在各市場出入口以手持看板、防疫廣播等方式進行宣導，同時也和里長、市場管理單位勸導採買民眾需遵守縣府日前公布的「分流採買」措施，避免群聚。

徐臻蔚說，現在的敵人是看不到的病毒，呼籲大家配合政府相關防疫措施，並多給醫護、警察及消防人員鼓勵，她也持續要求警方持續在市場、大賣場等人潮聚集處所，加強宣導戴口罩、保持安全社交距離，並查察八大行業有無明關暗開等違法行為，透過強力取締，防止破口。

儘管疫情嚴峻，警方全力配合執行防疫工作，卻不因此降低治安與交通維護的量能，局長蔡丁賢表示，日前破獲工業區電纜線竊案、民宿機房等案件，相信花蓮警力有足夠、堅強的戰鬥力，嚴防宵小趁機妄為，持續守護鄉親。

(中時 )