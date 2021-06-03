紓困4.0將上路，央行總裁楊金龍今透過視訊記者會，宣布提高中小企業專案融通額度，由原先規劃的3000億元提高至4000億元，期限也從今年6月30日延長到12月31日，並同步放寬申請條件。

楊金龍表示，中小企業貸款專案融通方案自去年4月開辦至今，整體金融機構受理的3000億元額度「快用完了」；本土疫情升溫，政府推出「紓困4.0」方案，為協助中小企業度過難關，央行決定再增撥1000億元，續辦中小企業貸款專案融通，仍包括A、B、C方案，即依企業規模區分額度、利率等，調整後的內容，將於明(4日)生效。

對於去年已申請的原貸款戶，楊金龍表示，只要在原貸款方案最高額度內，可再次申請；由於本土確診案例未見紓緩，楊金龍也呼籲，銀行應協助中小企業線上完成貸款事宜，並以安全、便捷方式提供所需資金。

本土疫情衝擊國內經濟，楊金龍認為，民間消費在第2季、第3季可能受到波及，但出口、投資表現仍有機會優於預期，將觀察主計總處即將公布的最新預估值，並進一步評估內需表現後，於6月17日理監事會後公布最新預測。

央行這次維持原來A、B、C三案，A方案是申貸金額在400萬元以下，最高利率1％；B方案申貸金額最高1600萬元，最高利率1.5％；C方案是小規模營業人，最高利率1％，而信用保證從8成到10成不等。

(中時 )