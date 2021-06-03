PLATTS報導，受制成本、買盤支撐力道趨緩，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價除EVA、ABS因剛需支撐，力守平盤，其餘呈現區間盤整走勢。其中，PE修正壓力較大，報價續跌15～60美元，HDPE、LLDPE現貨行情已低於原料乙烯；PP、PS下滑30美元，PP現貨價位也低於原料丙烯；PVC下挫25美元，每噸1,330美元。

分析師指出，石化上游原料乙、丙烯價格仍在千美元之上，達1,025、1,095美元；PE、PP現貨價差遭逢明顯壓縮。以利差來看，EVA、PVC、SM及ABS相對勝出；台塑（1301）、台聚（1304）、華夏（1305）、聯成（1313）、台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）營運有撐。

廠商表示，原油上漲，純苯、乙烯下跌50、28美元，SM成本支撐變弱，現貨報價下滑61美元，每噸達1,225美元，利差空間稍有縮減。雖然大陸SM開工率上漲，供應有所增加，但碼頭庫存低位，碼頭累庫緩慢，現貨供應緊張維持。

下游PS開工率約71％，加工利潤低位震盪；ABS開工率高位運行，生產效益較好。雖然5月末SM庫存仍然處於歷史低位，流通現貨偏緊，但是6月有供需偏鬆預期，短線在成本支撐變弱、下游需求暫穩，預期SM市場仍處於快速沖高回落後的震盪整理階段。

此外，5月PVC因印度疫情造成的需求疲軟而大打折扣；不過，即使PVC需求環比小幅轉弱，但PVC價格仍然保持堅挺，核心原因還在於上中下游的低庫存，剛需相對堅挺。

分析師認為，PVC需求端雖出現邊際走弱跡象，但中長期剛性需求仍存，第三季PVC除印度市場本會趨緩外，其他地區需求均可望提升。在全產業鏈庫存處低位情況下，PVC價格較為堅挺。

(工商 )