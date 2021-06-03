台塑化（6505）3日公告以每股34.6元，取得台橡（2103）41,201張，總交易金額14.25億元，持股比重高達4.99％，成為台橡第四大股東。台塑化表示，台塑集團原本就是台橡的股東，為財務性投資。現在只是集團考量台橡為台塑化的重要客戶，兩者關連性比較高，因此決定把持股轉到台塑化的手中。

台橡近年朝TPE（熱可塑性彈性體）、氫化熱可塑性彈性體（SEBS）等利基型的高端特用化學品市場布局。受惠汽市回溫，輪胎需求成長，台橡第一季獲利8.69億元，比去年同期大幅成長13.6倍，也較去年第四季增加235％，EPS1.09元，創九年新高，並超過疫情發生前2019年全年獲利。

台塑化說明，台塑集團原透過台塑企業常務委員暨前台塑化董事長王文潮擔任代表人的台塑海運公司，投資持有台橡41,201張，持股比例4.99％，名列第四大股東。這次是把台塑海運持股轉為台塑化持有。

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