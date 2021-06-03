對於網路流傳一份新聞稿指出，前衛生署長楊志良發起「全民響應6月6日晚上8點熄燈1分鐘」的自救運動，根據媒體報導，楊志良已證實有此活動，希望當局真能正視人民的聲音。

新聞稿表示，面對日日攀升的確診人數及三位數的死亡百姓，民間各界要捐獻國際認可的疫苗，指揮中心還到處扣紅帽、處處穿小鞋，極盡刁難。這個政府面對全體百姓的生死安全已麻木不仁、無動於衷。執政當局鐵了心，執意拿全國百姓為國產疫苗祭旗。面對如此無能又無德的政府，我們還能忍嗎？

新聞稿指出，為表達憤恕與不滿，前衛生署長楊志良發起全民響應6月6日晚上8點熄燈1分鐘的自救運動，要給蔡政府一記當頭棒喝，謹訂6月6日(本週日)晚上8點，全台家家戶戶、各行各業共同用熄燈1分鐘，來表達對蔡當局施政無方、陷台灣步入疫情黑暗期的強烈不滿與抗議。

新聞稿引述楊志良的意見表示，雖然多數媒體受制於當局，但透過網路各個社群團體的傳遞，這項一分鐘救台灣的全民運動，仍能為日益暗然的疫情帶來絲毫希望與衝擊，也是給蔡當局一個最嚴厲的警惕，企盼凡收到這份訊息的群友能發揮影響力，動動小手轉傳給你的群友與群組。

綜合媒體報導，楊志良已證實確實有發起此活動。

(中時新聞網)