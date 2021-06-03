政院出現確診案例 行政院發言人：該同仁並無接觸蘇貞昌 19:122021/06/03 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人羅秉成表示，今日疫情指揮中心公布其中一名確診個案，是政院委外單位派駐處辦的同仁，據了解，該員並沒有和行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津等人接觸。 羅秉成指出，該名同仁已在5月26日就開始居家辦公，在30日出現發病症狀，昨日確診，已通知曾接觸的同仁加強自我健康監測，並施行居家隔離14天。 羅秉成說，行政院自上周起已開始分區分流，居家辦公，全院也已消毒，會繼續加強落實防疫措施。 國人關注疫苗何時取得施打 蘇貞昌：會陸續抵達 女清潔員確診 北市議會提早下班清場 (中時 ) #同仁 #羅秉成 #出現 #行政院發言人 #接觸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨團明提案處理紓困4.0特別預算 盼最遲18日完成三讀 20:012021/06/03 政治 國防醫學院1碩士生確診 密切接觸者均為陰性 13:152021/06/03 政治 全台水庫入帳1.65億噸水 蘇貞昌：水庫存量仍低 會持續管控用水 19:242021/06/03 政治 忠孝醫院爆急診醫師確診 聯醫稱院外感染 08:292021/06/03 生活 《經濟》水庫蓄水量仍偏低 蘇貞昌：續謹慎因應 17:062021/06/03 財經 台中增5例本土個案 美容師、房仲染疫 確診軍人無編案號 15:312021/06/03 生活 北市大同分局繼女警確診後 勤指中心員警又1人染疫 11:402021/06/03 社會 沒疫苗丟工作 施正鋒PO兒薪酸信 04:102021/06/03 焦點要聞 十軍團36化學兵 前進北屯區大坑里全面清消 14:422021/06/03 生活 文化大學4學生確診 快篩陽性14人！PCR結果出爐 11:332021/06/03 生活 疫苗再不來 養護中心成群聚中心 04:102021/06/03 焦點要聞 政治熱門新聞 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 - 政治 政黨最新「民調」出爐 國民黨、民進黨差距拉開了 - 政治 連免費疫苗都不要 沈富雄：蔡政府GG了 - 政治 很多人跑回美國打疫苗 陳揮文一句重話嗆蔡英文 - 政治 館長做蔡政府線上民調 結果出爐卻超驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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