行政院發言人羅秉成表示，今日疫情指揮中心公布其中一名確診個案，是政院委外單位派駐處辦的同仁，據了解，該員並沒有和行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津等人接觸。

羅秉成指出，該名同仁已在5月26日就開始居家辦公，在30日出現發病症狀，昨日確診，已通知曾接觸的同仁加強自我健康監測，並施行居家隔離14天。

羅秉成說，行政院自上周起已開始分區分流，居家辦公，全院也已消毒，會繼續加強落實防疫措施。

(中時 )