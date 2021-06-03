疫苗採購風波持續延燒，但除了取得足夠的疫苗之外，該如何有序施打疫苗、同時避免群聚發生，將成為接下來防疫工作的重要關鍵。

國民黨新竹市長初選候選人林耕仁在臉書介紹Right Time這個app的功能，該款APP整合全台許多診所，並根據不同的醫療科別、縣市鄉鎮，讓民眾可以快速找到醫院診所。更重要的是，它提供線上查詢「門診現在號碼」，等於可以在家等候，直到快要到達你看診時間再出門，不僅可大幅的節省時間，也可以減少群聚。

林耕仁分析，政府應積極與民間合作，才能有效防堵疫情拓展，他認為看到政府的疫苗預約平台預定6月中上線，但若能整合民間現有平台，不就可以更快做好這件事，可以把資源做最大化的利用。

國民黨新竹市長初選候選人林耕仁教大家如何使用APP有效減少疫苗接種群聚。(圖:截自林耕仁臉書)

林耕仁直言，未來全民要注射疫苗時，從大型醫院到小型診所，所有的醫療體系需要一個「多功能整合的平台」，如果可以善用Right Time的技術，將已經整合的所有醫療站點，都轉換成可以施打疫苗與快篩的場所，這樣政府就不用另外找空間。提早把重要資訊，施打流程，甚至是何時去排隊這種小事情都準備好，唯有如此的超前佈署，才能最快速的提升疫苗的施打率，讓民眾能盡快脫離疫情威脅。

在當前疫情混亂之際，林耕仁議員提出了這個超前佈署的想法，許多網友都說：「這才是真正的超前部署」、「香山阿伯很懂科技誒！」、「科技整合進入生活，就是新竹下一個十年的發展」，讓科技進入生活，讓生活充滿科技，將成為未來世代必然面對的課題。

最後林耕仁也把Right Time的技術比喻成醫聯網的概念，未來即將走向物聯網的時代，將科技、資訊、數據所有整合在一起，創造出1+1>3的效果。善用科技的思維與技術，不僅可以帶給我們生活便利，也是未來我希望在城市治理當中落實的觀念，智慧城市絕對是未來的趨勢。

國民黨新竹市長初選候選人林耕仁教大家如何使用APP有效減少疫苗接種群聚。(圖:截自林耕仁臉書)

國民黨新竹市長初選候選人林耕仁教大家如何使用APP有效減少疫苗接種群聚。(圖:截自林耕仁臉書)

(中時新聞網)