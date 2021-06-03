據東京 2020 奧運組委會所稱，截至星期，支持體育賽事的 8萬名東奧志願協助者中，約有1萬人表達退出。這加劇了人們對即將到來的奧運會又感到擔憂。日本目前正在努力控制新一波的 Covid-19 疫情，有些看法認為，日本可能還沒有準備好重新舉辦奧運會。

CNN報導，每屆的夏季奧運會，都需要大量的志工來幫忙，他們幫助維護奧運設施和場館，並協助引導觀眾和運動員。因此，如果更多人退出，可能會造成運作的更多困難。

不過奧運組委會首席執行官武藤敏郎告訴日本媒體，他認為志願者的退出，應該不致於影響奧運會的運作，因為受到疫情影響，今年奧運會不允許外國觀眾進入日本，因此人流必然少了很多，可能不像前幾屆那樣，需要大量的志工來幫忙

東奧將於 7 月 23 日開始，8月8日閉幕。

根據約翰霍普金斯大學的資料，從疫情開始以來，日本病例總數為 75萬2千例，死亡人數超過 13.2萬人，所幸最近幾天，日本的每日新增病例數一直在下降，從 4 月 29 日接近 8,000 的第四波高峰在往下趨緩。

5 月 24 日，東京新開設的大規模疫苗接種站，使用的是美國莫德納疫苗，而奧運選手可接種輝瑞-BNT疫苗。

(中時新聞網)