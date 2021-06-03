台灣新冠肺炎持續升溫，綜藝大姐大張小燕近日罕見發言，在臉書PO圖表示台灣人的命也是命，懇請政府別再刁難，給我們疫苗。然而以「台灣獨立建國」為終身職志的72歲自由台灣黨創黨黨主席蔡丁貴，卻不客氣地留言開嗆張小燕「回去中國免費打中國疫苗吧！」，如今他自爆已在美國打完兩劑輝瑞BNT疫苗，這則留言也吸引超過8千網友瘋狂朝聖。

台派大老蔡丁貴日前在臉書PO文，呼籲勇敢的台灣人參與台灣國產疫苗第三期臨床實驗，但他在文中也提到自己已在美國打完兩劑輝瑞BNT疫苗，不適合參與台灣疫苗第三期臨床時間，此言論讓外界看了超傻眼，宅神朱學恒亦不客氣在臉書開嗆：「老台派就是誠實，自己在美國打完兩劑輝瑞疫苗，熱情的回來呼籲台派抗中保台接受愛國國產疫苗實驗。」

其實蔡丁貴3天前還曾在張小燕懇請政府別刁難，給大家疫苗的臉書發文底下，留言狠嗆這位深受眾人愛戴的演藝圈大姐大說：「老小燕子啊！回去中國免費打中國疫苗吧！妳帶隊，要去的都算妳的功德！」

蔡丁貴3天前開嗆張小燕留言，已吸引超過8千網友朝聖。(取自張小燕臉書)

而蔡丁貴的這則自打臉留言，也吸引超過8千位網友按讚朝聖，諷刺留言「你自己在美國打了疫苗，好意思在這邊說三道四，你要不要臉啊」、「還以為你挺國產呢？那麼美國的要多少錢？」、「那你還跑去美國打疫苗」、「這實在太好笑了」、「嘴砲愛台丸？別人的小孩死不完嗎」、「來朝聖，X自己偷打美國爸爸的」、「真的笑死」。

更有網友在PTT八卦版發文直言，蔡丁貴跟張小燕兩人都是72歲，都是高風險族群，一個呼籲台灣人自願組織國產疫苗三期實驗義勇軍，另一個則是呼籲政府趕緊開放進口更多疫苗搶救國人生命，「但是一個自己先跑美國打疫苗，另一個可能人還在台灣等待疫苗」，兩人一比高下立判。

(中時新聞網)