台灣近日迎來水情，稍微舒緩缺水危機，行政院長蘇貞昌表示，雖然這波梅雨鋒面讓全台水庫進帳1.65億噸水，但多數水庫的蓄水量仍偏低，因此經濟部仍將持續管控用水。

蘇貞昌指出，這波梅雨鋒面過後，新竹縣市將不必進入分區供水，苗栗、台中、北彰化也不用延長停水時間，但全台水情仍呈現緊繃狀況。已指示相關部會多加開發及運用伏流水，而去年核定的17條備援管線工程，也要加速完成。

(中時 )