全台水庫入帳1.65億噸水 蘇貞昌：水庫存量仍低 會持續管控用水 19:242021/06/03 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣近日迎來水情，稍微舒緩缺水危機，行政院長蘇貞昌表示，雖然這波梅雨鋒面讓全台水庫進帳1.65億噸水，但多數水庫的蓄水量仍偏低，因此經濟部仍將持續管控用水。 蘇貞昌指出，這波梅雨鋒面過後，新竹縣市將不必進入分區供水，苗栗、台中、北彰化也不用延長停水時間，但全台水情仍呈現緊繃狀況。已指示相關部會多加開發及運用伏流水，而去年核定的17條備援管線工程，也要加速完成。 國人關注疫苗何時取得施打 蘇貞昌：會陸續抵達 疫情致深圳鹽田港擁堵 船期延誤7-8天 物流公司：現在有單也不敢接 (中時 ) #水庫 #水情 #蘇貞昌 #管控用水 #梅雨鋒面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郭台銘捐疫苗 缺一紙原廠授權書 04:102021/06/03 焦點要聞 《經濟》水庫蓄水量仍偏低 蘇貞昌：續謹慎因應 17:062021/06/03 財經 紓困4.0擴大適用 增60萬人受惠 04:102021/06/03 財經要聞 中部供水5停2 有機會月中解除 04:102021/06/03 焦點要聞 鐵了心國防自主 印度宣布禁止108種武器進口的清單 17:502021/06/03 軍事 美國應優先提供疫苗給台灣 川普時期顧問提三大理由 09:472021/06/03 國際 紓困4.0方案出爐 蘇貞昌宣布：去年已申請紓困者6／4直接入帳 12:202021/06/03 政治 梅雨鋒面遠離 全台水庫總計進帳1.45億噸 10:532021/06/02 生活 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 15:592021/06/03 政治 疫苗何時可全面施打？蘇貞昌：會陸續抵達 12:392021/06/03 政治 梅雨挹注水庫1.45億噸水量 04:102021/06/03 產業特刊 政治熱門新聞 館長做蔡政府線上民調 結果出爐卻超驚人 - 政治 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 - 政治 日本贈120萬劑AZ疫苗明日抵台？陳時中低調不否認 - 政治 - 工商 朱學恒花籃這16字啥意思？苦苓翻譯白話文 網：太可笑了 - 政治 政黨最新「民調」出爐 國民黨、民進黨差距拉開了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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