根據日本NHK最新報導，將於4日向台灣提供120萬劑AZ疫苗，稍後再傳出這批疫苗將於4日上午11點45分自日本東京起飛，由日航載運來台。對此，衛福部長陳時中3日傍晚接到媒體電話時，簡短回應「我check一下」。

稍後陳時中以電話答覆媒體，我方對於疫苗取得都透過各種管道努力中，不放棄任何希望。媒體追問是否120萬劑AZ疫苗明天來台？陳時中低調不否認，僅重申「我們持續在努力中」。

(工商 )