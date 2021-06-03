日前連續傳出彰化2名新冠肺炎確診者涉足台南市玉井市場，迫使玉井市場、青果市場大消毒，玉井市場更是休市3天，兩市場生意慘淡。為了防疫，青果市場只營業至下午4點，部分農友4點後把果籃搬到大門外繼續賣，希望能「撿」些過路客，加減賣到天黑再回家。

玉井青果市場是山區重要水果批發市場，早上4點至8點來自北中南盤商來此買貨，每星期一、三、五是大日。

為避免對水果產銷造成太大衝擊，玉井青果市場除加強防疫措施，並未休市，雖然盤商還是照樣來買貨、果農照樣來交貨，還是有盤商怕染疫，把貨車停在場外老遠處，隔著圍牆與果農談價錢，過秤後由果農把水果推到貨車上，盤商堅守防疫距離。

青果市場二手攤商表示，除了早上盤商交易時間，中午到下午休市期間幾乎沒客人，交易次數都是個位數，每月租金要20萬元的芒果冰攤，有時整天沒賣出1碗冰。每天市場4點關門後，不少老農轉移陣地到大門附近擺攤，希望加減賣過路客，玉井公所也勸導農友保持距離，有來詢問、購買者都要實名制。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，雖然玉井市場有確診足跡，但目前台南疫情數量不多，而且市場也超前部署每日清消，盤商影響不大。

李芳林說，為了度過這一次疫情風波，順利達成過往玉井芒果季的業績目標，市場正加強通風設備改善，希望場內的溫度能降低，讓攤商、果農、遊客有更好的擺攤、購物環境，期待疫情趨緩，吸引更多遊客來玉井消費旅遊。

(中時 )