全球原油需求前景趨於樂觀，帶動油價本周升破每桶70美元，分析師認為，隨著今夏石油需求旺季來臨，油價可望繼續飆漲，站上每桶80美元。

拜重啟經濟所賜，今年油價已累漲約4成。如今美國開車人口大增，商品運輸和航空旅遊回溫推升石油需求，將支撐油價上揚。

對消費者來說，這意味往年初夏汽油價登上高峰的情況，今年將晚一點出現。據美國汽車協會（AAA）資料，美國無鉛汽油2日（周三）均價每加侖3.04美元，比上周高出一美分，較去年同期高出逾50％。

美銀商品與衍生品策略師布蘭奇（Francisco Blanch）指出，美國石油需求躍升非常迅速，因為每個人都在開車，歐洲也正在重啟經濟。

他樂觀表示，布蘭特原油已達到設定的季度目標價70美元，「我們認為，未來三年油價可能重返每桶100美元，但這可能發生在2022年或2023年」。他提到市場上有許多潛在需求，而且到處出現通膨，油價已落後整體經濟的一波漲價潮。

布蘭奇認為，有鑑於去年油價崩盤，美國產油商面臨謹慎使用資本的壓力，「雖然價格上升，但業者投資意願不高，他們正在清償債務和提高股利」。

Again資本公司分析師基爾達夫（John Kilduff）提到，OPEC預測年底前石油日需求量達9,980萬桶，日供應量僅9,750萬桶，需求與價格前景可期，為本周油價帶來支撐。

他預料布蘭特將衝上每桶80美元，西德州原油價格約在每桶75到80美元。

(工商 )