為讓基隆迅速建立防護網，市府擬定疫苗快打計畫，分為三個階段，未來預計在7個行政區設立快速施打中心，1天最多能有1萬人接種，此外，進一步採取預防性防疫戰略，把洗腎診所、洗腎中心、養護之家連結整合在一起，要求所有工作人員需穿戴N95口罩、護目鏡、隔離衣等措施。

林右昌表示，現在大家都很關心疫苗施打問題，市府早就準備好快打計畫，依照規畫，最多一天可以為1萬人接種，預計30天內全市合格的市民都能完成，其中將分為三階段執行，第一階段規畫6個施打地點，包括長庚、基醫、礦工、市醫及中正與安樂衛生所，一天可以為1千人施打。

第二階段將增加符合資格的20家診所，把施打能量從1天1000人提升到3000人，第三階段則將在全市7區設立快速施打中心，1天可以有1萬人接種。

此外，林右昌指出，日前雙北發生洗腎中心、護理之家及養護中心出現確診個案，甚至產生擴大群聚案件，本市提高警覺，認為3類機構是一體的，加上洗腎者多為長者，大部分住在護理之家或養護中心，因此馬上採取防禦措施，擬定「洗腎診所加強版管理準則」，要求提高防疫規格。

林右昌說，今日確診案9434，是養護中心的住民，也有洗腎的病史，因此在洗腎診所出現確診案例之後，養護中心第一時間匡列同室病友，並進行PCR採檢，目前3位室友採檢結果皆為陰性。

林右昌強調，有鑑於雙北日前發生群聚案件，本市汲取兩市的經驗，規畫防疫戰略措施，因此能在不到2天時間內，針對個案進行感染風險控制，避免群聚案件擴大。

(中時 )