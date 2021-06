女星昆凌嫁給天王周杰倫後,育有一對寶貝兒女,經常在社群分享家庭生活,而升格人妻、人母後她仍繼續精進演技,不打算只當天王背後的女人;近期台灣疫情嚴峻,許多藝人工作受影響,只能宅在家防疫,昆凌在IG曬出美照,穿著白色長裙宛如仙女,粉絲更注意到她誇張的腹肌,忍不住直呼「昆哥好」。

昆凌日前才在IG分享在家做菜的照片,今(3)日又曬出兩張最新近況照,從背景看似她坐在草地上野餐、曬日光浴,她也笑說「Fake it till we make it back to normal!」,且補上這是她的防疫生活;而照片中昆凌穿著一套白色洋裝,長髮披肩,戴著太陽眼鏡,吃著貝果的樣子格外休閒愜意。

昆凌曬美照意外洩露訓練有素的腹肌。(圖/ 摘自昆凌IG)

粉絲一看到照片,馬上推敲昆凌應該是到住處頂樓「假野餐」,還有不少人注意到昆凌身上上下兩截設計的洋裝,剛好露出她纖細的小蠻腰,意外洩漏她訓練有素的腹肌,「哇,昆哥,身材太好了吧」、「請問那是腹肌嗎」、「看到腹肌啦」。

許多網友看到昆凌的防疫生活,也都紛紛羨慕地表示,「太美了吧,希望疫情早日結束,生活恢復正常」、「大嫂真的是絕美」、「期待正常生活」、「期待一切恢復如初,我們都等著看哥(周杰倫)的演唱會」、「好chill的下午茶」。

(中時新聞網)