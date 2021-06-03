女星昆凌嫁給天王周杰倫後，育有一對寶貝兒女，經常在社群分享家庭生活，而升格人妻、人母後她仍繼續精進演技，不打算只當天王背後的女人；近期台灣疫情嚴峻，許多藝人工作受影響，只能宅在家防疫，昆凌在IG曬出美照，穿著白色長裙宛如仙女，粉絲更注意到她誇張的腹肌，忍不住直呼「昆哥好」。

昆凌日前才在IG分享在家做菜的照片，今（3）日又曬出兩張最新近況照，從背景看似她坐在草地上野餐、曬日光浴，她也笑說「Fake it till we make it back to normal!」，且補上這是她的防疫生活；而照片中昆凌穿著一套白色洋裝，長髮披肩，戴著太陽眼鏡，吃著貝果的樣子格外休閒愜意。

昆凌曬美照意外洩露訓練有素的腹肌。(圖/ 摘自昆凌IG)

粉絲一看到照片，馬上推敲昆凌應該是到住處頂樓「假野餐」，還有不少人注意到昆凌身上上下兩截設計的洋裝，剛好露出她纖細的小蠻腰，意外洩漏她訓練有素的腹肌，「哇，昆哥，身材太好了吧」、「請問那是腹肌嗎」、「看到腹肌啦」。

許多網友看到昆凌的防疫生活，也都紛紛羨慕地表示，「太美了吧，希望疫情早日結束，生活恢復正常」、「大嫂真的是絕美」、「期待正常生活」、「期待一切恢復如初，我們都等著看哥（周杰倫）的演唱會」、「好chill的下午茶」。

(中時新聞網)