突破疫情就業困境，虎尾就業中心幫助27歲青年黃文亮成為釀酒師。（虎尾就業中心提供／張朝欣雲林傳真）

疫情導致就業困難，雲林縣27歲青年黃文亮去年退役後，四處應徵工作4個月仍無下文，經虎尾就業中心協助，運用「青年職得好評計畫」，幫他在雲林縣虎尾鎮1家釀酒廠找到釀酒師工作，開啟了他從未想過的新人生。

黃文亮大學期間就讀資管系，去年退役後剛好遇到第1波新冠肺炎疫情，讓他陷入苦尋不著工作的困境，還好透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心的介入協助，順利成為1名助理釀酒師。

黃文亮表示，「我沒想太多，就傻傻地學、傻傻地做，相信這都會是我累積下來的量能」，原本對未來感到茫然，接觸到釀酒工作後，重燃對人生的熱情，對於這份工作非常珍惜，認為這是上天的安排「做，就對了」，有做就有機會。

黃文亮經過釀酒廠培訓，釀酒的蒸煮、冷卻、醣化、發酵、蒸餾、調合、過濾、裝瓶等程序已倒背如流，他說「公司以後可能會發展成為有規模的觀光工廠」，充滿希望的願景，讓他在成天酒氣的環境中工作，不但不會感到不適應，還樂在其中。

虎尾就業中心主任張春美指出，受到疫情影響，部分行業可能面臨緊縮人力問題，許多青年尋職上因此出現困境，勞動部為了協助青年順利進到職場，推出「青年職得好評計畫」，提供深度職涯諮詢及3萬元就業獎勵金，還有先僱後訓的「青年就業旗艦計畫」，幫助職場新手順利成為企業即戰力。

另外也歡迎18至29歲青年多多運用「Youth職涯平台」，透過台灣就業通平台預約，可免費享有職涯顧問1對1諮詢服務。因為疫情停課、即將畢業的青年學子，也可運用勞動部資源，錨定未來的方向，想要了解更多青年就業相關政策，歡迎洽詢各地就業中心。

(中時 )