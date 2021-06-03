2021法國網球公開賽女雙賽事，昨天姊妹檔詹詠然／詹皓晴第一輪出擊，雖然先丟掉一盤，接下來兩盤發揮韌性追擊，最終1比6、6比4、6比1過關，晉級第二輪。

詹詠然和詹皓晴第五度攜手角逐法網，曾在2016年賽事打進到8強，創下最佳成績。

雙詹本屆是大會女雙第6種子，面對首次交手的俄羅斯克羅馬查娃／蒙特內哥羅柯薇妮琪，第一盤詹家姊妹三度遭到對手破發而讓出，第二盤雙方一路僵持，直到第9局雙詹在握有2個破發點機會下破發得手、隨後保發，一舉將盤數扳平；決勝第三盤詹詠然和詹皓晴趁著拿下第二盤的氣勢，開局就兩度破發取得4比0領先，中間對手保住一個發球局後，雙詹再連下兩局結束1小時55分鐘的對抗。

詹皓晴賽後透過臉書粉專表示：「大家都有看直播嗎？第一盤讓大家緊張一下了吧？身邊的朋友都跟我說，他們在看直播的時候叫得比我在場上還大聲呢！持續保持比賽的節奏，第三盤球技信心都回來了！」

(中時 )