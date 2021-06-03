台獨領袖蔡丁貴呼籲全民勇敢當白老鼠，自己卻跑去美國打BNT。(圖／資料照、郭吉銓攝)

台灣本土疫情爆發，疫苗也成為熱門話題，民眾對國產疫苗態度更是兩極化。台獨領袖蔡丁貴呼籲全民力挺國產疫苗，主動參加第三期臨床實驗，卻自爆自己早已飛往美國並施打兩劑BNT疫苗，如今有網友翻出台北市柯文哲2年前新聞，直呼又是神預言。

時間回到2019年11月20日，當時柯文哲出席中山大學政治所iVoter研究團隊舉辦的記者會，語出驚人表示，那些喊愛台灣、搞台獨的，結果跟兒孫都躲美國、紐西蘭，就是當騙子啊，引發軒然大波，總統蔡英文更親自出面反駁：「那些民主前輩都被列入黑名單，到現在還回不來，當然後代也就會都在國外生活」，網友卻不領情，反問「黑名單咧？請問現在誰執政」。

蔡丁貴不僅在各大論壇被罵翻，臉書也湧入大批網友怒罵。(圖／蔡丁貴臉書)

有網友要蔡丁貴回來打第三劑疫苗，看保護力能否超過100%。(圖／蔡丁貴臉書)

蔡丁貴昨(2日)在臉書PO文，呼籲台灣人要勇敢，踴躍參加國產疫苗第三期臨床實驗，政府更可以打出「自己國家自己救，徵求參與防疫最前線的守衛隊隊員(其實就是白老鼠)」，更擔憂若台灣找不到一萬名參與臨床實驗的勇士，只能繼續淪為強權奴隸。

沒想到文章後段，蔡丁貴自爆自己已經飛到美國，並接種了2劑BNT疫苗，遭網友一面倒怒罵：「不要臉到極點」、「笑死了，綠色老韭菜」、「標準的別人孩子死不完」、「BNT我OK，國產你去打」、「柯文哲又當一次先知了，果然台獨都是騙子」、「台獨是工作，住美國是生活」、「我還以為是反串」、「不愧是領18%罵18%的」、「抗中保台都這種貨色，不意外」、「前線你們衝，我在後面看」、「現在流行一臉正經說幹話」、「鍵盤台獨、鍵盤愛國，身體很誠實」、「臉皮厚到我反而佩服他了」、「原來這就是死道友不死貧道的台灣價值，懂了」，更有網友酸：「可以回台打第三劑，看防護力能否超過100%」。

(中時新聞網)