中東國家巴林早前大量接種中國國藥新冠疫苗，惟疫情未因此緩和，當地衛生部建議已接種兩劑疫苗的高危族群，再接種多一劑輝瑞疫苗。

巴林當地目前已有近100萬人完成接種第一劑疫苗，佔全國人口的56.3％，已接種兩劑疫苗的人則佔47％，國藥疫苗在當地的接種率逾6成。

不過，當地過去一周單日每100萬人中就有12人染疫死亡，是印度的5倍。當地的衛生部呼籲，50歲以上、肥胖或患有慢性疾病等重症高風險族群，完成兩劑國藥疫苗的6個月後，補打一劑輝瑞疫苗，作為加強劑。

(中時 )