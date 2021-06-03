旅法藝術家林人中受龐畢度中心邀請，將呈現作品《手扶梯上的藝術史》（Art History on Escalators），參與的演出者包括旅法舞者彭詩雅、楊璧嘉及演員楊宜霖。圖為台北版本。（張瑋攝，林人中提供）

歷經封城，法國巴黎在5月中慢慢解封，文化場館再次打開大門迎接觀眾。旅法藝術家林人中受龐畢度中心邀請，將呈現作品《手扶梯上的藝術史》（Art History on Escalators），參與的演出者包括旅法舞者彭詩雅、楊璧嘉及演員楊宜霖。

巴黎龐畢度中心在疫情前開始整修門面，以及貫穿整棟建築的手扶梯，如今已修繕完畢，觀眾可再度搭乘手扶梯參觀美術館各樓層的常設展與特展，為此特別在6月下旬將推出《活繪畫》（Les Tableaux Vivants）藝術節，邀集藝術家運用空間創作。

《手扶梯上的藝術史》的作品雛形，是林人中2017年在北美館《社交場》展覽中集體偶發的〈八天兩夜與十個藝術家〉表演計畫，當時他帶一群表演者在美術館，以即席的身體行動和編舞和觀眾行為模式、建築空間對話。

林人中編排了各種西洋美術史經典肖像畫與雕塑的人形圖像，讓表演者擬態擺出姿勢，包括蒙娜麗莎的微笑、維納斯的誕生、沈思者、拾穗、吶喊等，在一上一下並排循環的手扶梯上被來回輸送。

林人中表示，手扶梯在建築中載著人垂直移動的，像是時間向前奏，「但當一對同時往上往下的手扶梯並陳時，它就產生了時間與物理移動上反覆循環的視覺意義。」林人中表示，「人們搭上手扶梯時，通常是直立不動的，身體彷彿變成了雕塑，當一群從藝術史圖像擷取出來的雕塑被反覆運輸時，便產生了重新閱讀詮釋身體與歷史的拼貼奇趣。」

在龐畢度演出的版本，林人中將會從龐畢度常設館藏品裡重新選取圖像素材，佈置、拼貼、演繹龐畢度館藏裡的藝術檔案時間，演出者為來自台灣、法國、西班牙的表演者，將以「活雕塑」展演行動，佔領貫穿1樓到6樓的手扶梯。《手扶梯上的藝術史》將於6月27日龐畢度中心登場。

(中時 )