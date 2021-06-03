今再增2警染疫 全台警察機關累計37人確診 19:432021/06/03 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署統計目前全國警察機關共有37人確診。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市捷運警察隊3日再傳出一名偵查佐確診，警政署統計，截至今日，全台警察機關共有37人確診，居家隔離83人，自主健康管理73人。 在確診個案中，以北市21人最多，新北市13人，刑事局、台中、高雄市各一人。刑事局國際科3名官警日前經PCR檢測陰性後，前晚終於可以離開防疫旅館，重返工作崗位，結束8天來漫長及不安的等待。 台南白河家庭群聚再加2 白河累計8人確診 桃園確診破30例 足跡遍及肯德基、2全聯 復興公所員工家族5口染疫 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #確診 #警察機關 #刑事局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷運警察隊近9成接種疫苗 驚傳1偵查佐確診 急匡列50人快篩 19:142021/06/03 社會 北市大同分局繼女警確診後 勤指中心員警又1人染疫 11:402021/06/03 社會 台中增5例本土個案 美容師、房仲染疫 確診軍人無編案號 15:312021/06/03 生活 泰金寶科技澄清染疫人數有誤 股價由黑翻紅 12:192021/06/03 財經 台南白河串門子群聚 再增2確診 04:102021/06/03 地方新聞 疫情波及全台60家長照機構 合計180人染疫 14:342021/06/03 生活 高榮外包商確診 台鐵便當銷售員中鏢 04:102021/06/03 焦點要聞 桃園復興區公所再添1確診 累計3人染疫 16:012021/06/03 生活 單日新增＋校正回歸 本土確診＋549 30長照機構驚傳染疫 淪重災區 04:102021/06/03 焦點要聞 中和印刷廠8移工確診 勞工局：已分送至檢疫所、安排居家隔離 10:262021/06/03 生活 「染疫後曾在新北市府臨櫃上班」 經發局再添1員工確診 11:472021/06/03 生活 社會熱門新聞 郭董缺原廠授權書是刁難？律師反認是「鬆綁」關鍵在4字 - 社會 台灣第一AV女優首勝 老司機解鎖無碼片傳群組判40天 - 社會 回國震驚台灣機場檢疫如此佛系 網傻眼：難怪爆發！ - 社會 台江大道麥拉倫超跑追撞馬自達3死遺體碳化 檢：抽心臟血相驗 - 社會 朱學恒花籃「包裝不了惡意」 男星嗆：醫護感覺又被刀捅 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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