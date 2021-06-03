北市捷運警察隊3日再傳出一名偵查佐確診，警政署統計，截至今日，全台警察機關共有37人確診，居家隔離83人，自主健康管理73人。

在確診個案中，以北市21人最多，新北市13人，刑事局、台中、高雄市各一人。刑事局國際科3名官警日前經PCR檢測陰性後，前晚終於可以離開防疫旅館，重返工作崗位，結束8天來漫長及不安的等待。

(中時 )