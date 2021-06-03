就在「日本放送協會」（NHK）3日報導日本政府將宣布向台灣提供AZ疫苗後不久，《產經新聞》便搶先報導，搭載疫苗的貨機將於4日抵達台灣。

多名日本政府與自民黨關係人士告訴《產經新聞》，搭載約124萬劑AZ疫苗的貨機，將於4日抵達台灣；包括數量、運送等事宜，都是在台日政府暗中協商下敲定。

關係人士還指出，由於台灣和日本近年持續在發生大規模災害時互相幫助，日本政府因此提供緊急援助，強調提供疫苗是對台灣先前支援日本國內災難的「回禮」。

日本「共同通信社」則報導，日本首相管義偉3日在首相官邸會晤自民黨外交部會長佐藤正久，進行最後的商議。日本外務大臣茂木敏充也在參議院外交國防委員會上表示，台灣本土的疫苗量產預計將在一段時間後展開，但目前在疫情擴大下出現緊急需求，強調有必要迅速向台灣提供疫苗。

茂木敏充5月28日也在承認將對其他國家或地區提供疫苗時，特別提到在2011年311大地震發生時，台灣「最早對日本伸出援手」，並提供各式各樣的支援，並稱他認為這對日本國民來說是「眾所皆知的事實」。

《產經新聞》指出，日本發生311大地震時，來自台灣的捐款超過200億日圓（約新台幣50.4億元）；而日本2020年4月在新冠肺炎疫情下口罩短缺時，台灣也向日本提供了200萬個醫療口罩。

(中時新聞網)