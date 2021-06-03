第74屆坎城影展於3日公布影展入圍名單，柯震東、林哲熹主演的電影《MONEYBOYS》入圍「一種注目」競賽單元，2人在片中飾演性工作者，彼此相濡以沫，相互扶持。該片由台灣、奧地利和法國聯合製作，可算是今年的「台灣代表」。這也是柯震東繼2016年主演的《再見瓦城》入圍威尼斯影展後，再次闖進3大國際影展。

柯震東獲知喜訊表示：「疫情趕快結束，好想去坎城影展呀！」林哲熹則說：「很開心聽到電影入圍，大家的努力有很棒的結果能夠讓大家看到。當初拍攝時感受到很獨特的拍攝經驗，也和很棒的演員和團隊們一起合作，期待電影上映和大家見面。謝謝每一位參與過電影製作的成員，能夠跟大家一起分享這份榮耀，很開心。」

坎城影展的「一種注目」單元為正式競賽的平行單元，目的是為了鼓勵不同視野與風格類型的電影參加。《MONEYBOYS》則由奧地利華裔導演陳熠霖執導，還找來曾入圍金馬影后的曾美慧孜及白宇帆演出。電影預計今年在台灣上映，亦會報名金馬獎，來勢洶洶。

今年入選主競賽的作品包含由影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、亞當崔佛（Adam Driver）主演的本屆影展開幕片《安妮特》、美國導演魏斯安德森（Wes Anderson）的《法蘭西快報》、改編自村上春樹的短篇作品並由西島秀俊主演的《Drive My Car》等24部片，將角逐最高榮譽金棕櫚獎；大陸演員周冬雨及章宇主演的《永恆風暴之年》則入選特別展映單元。

坎城影展將於7月6日至17日舉行，「榮譽金棕櫚獎」終身成就獎日前則宣布頒給58歲的奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster），以表彰她在影壇的傑出藝術成就，她也確定會出席影展開幕，並親領這項榮耀。

(中時 )