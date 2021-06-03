民進黨團明提案處理紓困預算 盼最遲18日完成三讀。本報資料照

民進黨團總召柯建銘今天今表示，民進黨團明天將正式提案召開臨時會處理紓困4.0特別預算，希望盡速在18日前完成三讀。

柯建銘強調，接下來會召開臨時會，處理紓困4.0，最快4日提出臨時會的召集、7日舉行談話會與朝野協商，8日邀請行政院長蘇貞昌到立法院報告，9日至11日召開委員會，再隔一個禮拜進行朝野協商，希望18日前能完成所有程序；除了一個預算案，明天還會提七個法案。

柯建銘表示，要趕在18日前完成三讀，還需透過朝野協商同意放棄1個月的協商冷凍期，希望朝野各黨團能夠同意，齊心協力讓紓困預算盡速三讀。

此外，由於立法院這陣子有陸續傳出立委助理、員工確診，立法院因應新冠肺炎疫情警戒標準第三級防疫措施，各委員會會議室加強防疫揩施調整，會場人數上限40人、九樓大禮堂上限70人，撤除多餘座椅。

辦理進入院區體温量測工作，並實施實聯制(掃描QR code)，凡無洽公或開會公文者，禁止進入院區。加強夜間清潔晩班各樓層廁所清冼工作，新増使用消毒錠強化消毒效果。

至於各會議室，消毒工作共採五道程序施作，主席台及備質詢台相關設備採酒精細部消毒、會議室桌椅以漂白水擦拭、會議室空間以超紫光滅菌機器人加強滅菌、每月2次噴灑式次氯酸水消毒、各委員會召開會議時，由各委員會執行麥克風酒精消毒工作。

(中時 )