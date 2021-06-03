國內疫情升溫，台股仍站17000點之上 國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，在資金充沛之下，台股還可以維持17000多點，顯見大家將疫情與經濟基本面切開來看，台灣的主要經濟活動並未受到疫情影響。

阮清華說，去年新冠肺炎疫情剛發生，全球股市一片恐慌，就連美國股市還發生鎔斷，上下震盪非常嚴重，台灣也因此受到衝擊，信心有崩潰情況，所以國安基金進場，發揮點火的功能將股市信心拉上來。

以目前國際面來看，國際疫情比台灣還嚴重，但是股市還持續上漲，像是那斯達克都創歷史的高點；台灣本土疫情從個位數一下跳破百人，現在感染人數每日大約400多人，維持在高原但也沒有高速增加。

在資金充裕之下，台股還能從15000多點漲到17000多點，阮清華說，主要是疫情跟經濟基本面切開處理，最重要的生產活動未受到衝擊。

受到衝擊主要是消費、服務業，透過短期的紓困來幫助消費與服務業讓其不影響經濟的基本面。

(中時 )