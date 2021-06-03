梅雨季節報到，近來不定期降雨恐造成環境及容器積水，恐淪為登革熱病媒蚊溫床，台南南市登革熱防治中主任心許以霖表示，經誘卵桶監測結果分析，以安南區、安平區及南區卵數為最高；台南市環保局統計，今年迄今共清除全市積水容器7萬9163件，30件積水孳生孑孓遭裁罰，以居家環境積水容器孳生孑孓17件占大宗，其次是空地菜園8件。

許以霖表示，安南區、安平區與南區誘卵桶卵數為最高，除了降雨以外，該區域郊區綠地多，白線斑蚊數量多，所以指數相對偏高。針對高風險區域，已加強宣導儲水容器加蓋或細紗網，並巡查誘卵桶單桶100粒以上附近區域進行孳生源清除與衛教，利用巡查探測器加強天溝、樹洞等高處積水容器巡查，將登革熱風險降至最低。

另，誘卵桶陽性率高於40％的里別，由區公所安排動員孳清，本中心及環境保護局進行複查，若陽性率高於60％（卵粒數大於500粒），由環境保護局評估規劃戶外預防性噴藥及防治後監測。

台南地上周（5月30日、31日）受鋒面影響降下大雨，環境中已產生許多積水容器及積水點，本周末仍有機會降雨，呼籲民眾降雨後應立即巡查地下室、頂樓、陽台、排水槽、戶外放置的容器、水桶、帆布、金爐、輪胎、花盆底盤等有無積水，請速將積水清除並將容器妥善收置及疏通排水孔，避免孳生病媒蚊。

(中時 )