2021法國網球公開賽會內賽開打至今，已經有幾位被視為爭冠熱門的高順位種子球員提前出局，台北時間3日晚間世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）成為新的「受害者」，在比賽打到一半受傷、無奈退賽。
巴蒂今天迎戰波蘭選手里娜特（Magda Linette），首盤巴蒂狀況就不是太好，兩度發球局不保、以1比6讓出，第二盤2比2平手時，巴蒂因為臀部受傷必須提前結束巴黎之旅，成為法網單打目前提前出局的最大種子。
25歲的巴蒂來自澳洲，是2019年法網女單冠軍，去年因為新冠肺炎在歐美疫情嚴重，選擇不前往巴黎衛冕，今年重返花都，可惜未能走得更遠。
女單第7種子、美國名將小威廉絲（Serena Williams）也經歷了一場苦戰，6比3、5比7、6比1力退世界排名第174的羅馬尼亞選手布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）。
(中時 )
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