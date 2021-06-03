針對「3+11」風暴， 衛福部疾管署稱未作成會議紀錄，2日監察委員表示已申請自動調查；衛福部長陳時中當天則對此說明，因每天案件都很多，並未要求每場都要有會議記錄，行政上不完備，請見諒。根據輿情民調網站《TPOC台灣議題研究中心》統計，「3+11」再度掀起討論，至6月2日為止，負面聲量已達29.3%，是正面聲量的6.81倍。

根據臉書粉專《TPOC台灣議題研究中心》2日報導，陳時中2日針對「3+11」事件未作成會議紀錄表示，行政上不完備，請監委見諒，因為確實每天案件都非常的多；陳時中此說法引來網友開嗆，也使「3+11」再度掀起討論。

該粉專統計自從5月11日以來，「3+11」事件累計聲量達17萬2841筆，負面聲量達29.3%，是正面聲量的6.81倍。另外此議題社群活耀度(S/N值)高達5.79，也凸顯網友對「3+11」議題的高度重視；因此「3+11事件」一天不釐清責任歸屬，網友對這件事情就不會善罷干休，話題每燒一次，就會一點一點燒掉民眾對政府的信任感。

根據QuickseeK快析輿情資料庫統計，5月15日疫情爆發後，「3+11」事件聲量增至13412筆，隨後起起伏伏，至5月29日聲量最高，為23925筆。6月2日下降至8260筆。

針對陳時中的說法，有網友認為，「真的在甩鍋」；該粉專回應說，「最近改賣鍋子，可能有商機？」

(中時新聞網)