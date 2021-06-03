日本《NHK》報導，日本政府今拍板捐贈120萬劑AZ疫苗給台灣。日本台灣交流協會臉書稍早發文以《桃太郎》與《鬼滅之刃》的故事，暗喻「相信夥伴團結一致，終能迎來正義。」

交協表示，從桃子誕生的日本第一少年與動物夥伴們擊退惡鬼迎來正義的童話故事《桃太郎》，據說已經流傳好幾百年了；前一陣子在台灣爆紅的《鬼滅之刃》也是與惡鬼戰鬥的故事呢。也許《鬼滅之刃》的根源可能是來自於《桃太郎》也不一定。

交協指出，桃太郎與炭治郎在長期跟魔鬼搏鬥的辛苦日子裡，腦海中說不定曾閃過「乾脆加入鬼聯盟還比較不會這麼累！」這樣的念頭。即便如此，他們努力抵抗誘惑，咬緊牙關堅持到底，最後終於和夥伴們迎向了幸福的結局。

現在，日本與台灣都在擊退病毒的戰疫當中過得很辛苦、不安。或許內心動搖了，也是人性吧。但希望大家記得，我們都有共體時艱的夥伴。攜手渡過這波難關後，我們一定能再相會的！就像《桃太郎》與《鬼滅之刃》的故事核心想告訴我們的－「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」。

(中時 )