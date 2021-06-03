台南市安南區台江大道3段發生兩車3人死亡車禍，車身撞擊後皆起火，兩車3人在車內被活活燒死。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南台江大道2車互撞炸成火球，3人成焦屍身分難辨。(戴志揚翻攝)

台南市安南區台江大道3段今天（3日）凌晨4時12分發生一起3死車禍，一名侯姓男子駕駛麥拉倫超跑，追撞前方同向陳姓夫妻駕駛的馬自達休旅車，兩車當場爆炸起火，3人逃生不及全燒成焦屍。台南地檢署檢察官下午會同法醫相驗，確認事故原因是跑車追撞前車，因3具遺體均碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA，並查明有無酒精與藥物、毒物反應。

警方調查，29歲侯姓男子駕駛麥拉倫超跑沿台江大道東往西行經海佃路4段，猛烈追撞前方同向陳姓夫妻駕駛的馬自達休旅車，兩車先後起火往右偏離車道，警消人員到場滅火，馬自達只剩車殼，超跑更只剩底盤，車身皆成灰燼，3人都來不及逃生，在車內被活活燒死。

警方調查，侯姓男子家族經營娃娃機零件工廠，家境富裕，他所開的麥拉倫570S超跑，新車要價高達1300萬元，登記在妻子名下；陳姓夫妻從事魚塭養殖業，兩夫妻一大早正要到魚塭工作，竟出意外命喪車內，女兒在現場情緒崩潰。

據ETtoday新聞雲報導，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，台南地檢署檢察官3日下午4時11分許，會同法醫與三分局偵查隊、刑警大隊鑑識中心人員，在台南市殯儀館相驗台江大道火燒車交通事故身亡的死者，相驗後檢察官認定是跑車追撞前車導致事故，2車3人遺體均受火燒致碳化，檢察官要求法醫抽取心臟血鑑定DNA及查明有無酒精與藥毒物反應。

(中時新聞網)