大陸電影6月搶攻端午檔期，特別的是，3位台灣男神言承旭、邱澤、彭于晏分別以《有一點動心》、《當男人戀愛時》、《熱帶往事》輪番上陣霸屏，可望殺出1匹票房黑馬。在台灣電影院全部停擺的狀態下，也算是難得一見的景況。言承旭電影率先於3日上映，擔綱先發的他暌違6年演出大銀幕作品，隔1周再由邱澤和彭于晏接棒，將同檔相互廝殺。

《有一點動心》2日晚間在北京舉辦首映會，在首映會上，被問到44歲言承旭和小11歲女主角任素汐的吻戲是否為真，還要求現場重現，讓影迷尖叫聲不斷，言承旭說道：「那場戲我覺得有嚇到素汐，因為導演沒有要我親她，但那一場就情不自禁的，也跟她工作幾個月了嘛，和她真的在角色裡了，很自然，我也覺得能親到她，我很開心。」任素汐還在一旁開玩笑喊：「我舉報他！」

此外，鍾麗緹與小12歲的老公張倫碩當天也在台下支持好友言承旭，鍾麗緹說道：「我們這班人就是來捧言承旭，親友團來著。」張倫碩更誇言承旭是暖男1枚，讓現場掌聲不斷。被問起夫妻2人初相識「有一點動心」的經過時，女方則嬌羞笑道：「我現在還動心呢！」

大陸端午檔期多達18部電影，有陸媒分析將因缺少商業大片的參與，讓原本就屬小檔期的端午節，恐淪為「菜雞互啄」的大亂鬥。其中將在大陸上映的賣座片《當男人戀愛時》，片中生猛道地的閩南話，通通由當地配音員以「普通話」代替發聲，令不少影迷大喊可惜，看片樂趣降低，角色也失去原有靈魂。

(中時 )