本土疫情嚴重，病毒已深入各大社區角落，就連在陽明山上的文化大學也有4名學生確診，但即便疫情影響，書一樣要念，就有大一菜鳥PO文詢問「文化大學有哪些不成文的規定或潛規則？」，引發討論，有在校生回6字後，全校更是秒點頭認同。

一名大一菜鳥在《Dcard》上的文化大學版PO文「潛規則」，詢問學長姐：「我是大一新生，想請問各位，在這所學校有哪些不成文的規定或者潛規則嗎？還是彼此之間有什麼共通的默契？麻煩學長姐們解惑了」。

當下就有學姊回答「下雨不要撐傘」，立刻獲得百名同學笑翻認同，指出文化的風真的超大：「記住，傘這種東西，在我們學校是沒用的」、「其實可以撐啦，但特定路段要趕快收傘，不只仇人坡、大恩大典中間那條路、大恩正門前面那塊，走久了就知道」、「真的要打傘的話，記得買超商透明傘就好，壞掉也不心痛」、「每次一下雨，校內就一堆雨傘屍體...」、「絕對別撐傘，撐一次壞一次，雨傘錢燒得比吃飯還多」、「不要浪費雨傘錢」、「雨衣也別穿，準備防水外套就對了」、「我上次行李箱裝15公斤，然後被風吹走...」。

還有其他同學回答：「看到大義有小吃攤就知道要期中或期末考了」、「搭電梯很少停1樓 只有2樓才能出去 這算嗎XD」、「校外的公車站牌不用排隊，校內的才要」、「校內公車排隊一邊是排站位一邊是排座位」、「只要下大雨，教授就會點名」。

(中時新聞網)