被譽為「超級新人」美國女歌手怪奇比莉，日前一改過往招牌螢光綠髮、寬鬆酷帥衣著的造型，穿著性感馬甲化身金髮尤物，登上英國版《VOGUE》封面，驚艷眾人。3日自導新歌〈Lost Cause〉的MV曝光，惹火程度更上一層樓，只見她與一群女孩開睡衣派對，並穿著若隱若現的低胸睡衣扭腰擺臀，火辣的風格轉變讓樂迷看得臉紅心跳。
今年19歲的怪奇比莉過往總是以寬鬆的造型現身，也曾因身形不符合大眾關於美的既定印象而遭受酸民攻擊；近期比莉從雜誌封面到音樂錄影帶一連串的大改變，雖然多數樂迷樂見其成，但時常提倡正面身體意象的比莉也曾考慮過這些改變，是否會引起反彈聲浪，後來她也理出自己的一套自信準則，「其實只要你開心的就好！你想做整形手術就去做，你想要穿那件別人覺得很顯胖的洋裝，管他的就穿上吧！只要你覺得好看，那就足夠了。」
怪奇比莉第二張大碟《Happier Than Ever》預計將在 7 月 30 全台數位平台同步上線。
(中時 )
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