新里程碑。看好美中科技紛爭轉單效應、疫情帶動居家工作、遠距教學等宅經濟資訊產品需求，工研院IEK產科所今預測2021年台灣半導體產值攀升至3.8兆元台幣，創新里程碑，年成長率18.1％，更優於全球半導體業平均10％水準。

其中產值占比近半的上游IC設計業，工研院認為受惠於5G智慧手機、Wifi6市佔率提升，消費性電子銷售暢旺，2021年產值可望達1.1兆元，首度突破兆元，成長動能30.5％，遙遙領先中下游。

IC晶圓製造則在5G手機滲透率、車用MCU晶片成漲下，也可達2兆元，成長14.8％。封測業產能利用率維持高水位，約6019億元，年增9.6％最末。

工研院觀察，2021年在宅經濟及5G各項強烈需求下，使我國半導體產業面臨嚴重的晶圓代工產能緊缺，導致代工與晶片價格同步調漲。面對此漲價風潮，該院建議我國半導體業與客戶、協力廠商共同協作開發，以開放創新平台的方式，將下游客戶、上游關鍵設備及材料供應商聚集在一起協作，減少晶片設計障礙，提高生產效率。

其次，建議台廠可與客戶共同研議新產能的開發，以簽訂互惠協議方式，確保雙方在未來新建產能上的健康保障。在疫情成為新常態下，系統性的強化我國半導體產業生產彈性與客戶接觸密度，有助於半導體產業持續為全球客戶扮演可信賴的關鍵伙伴。

(中時 )