壽險公司想要拿到海外投資45％的核准，難如上青天。據保險局3日發布統計，近三年僅核准4家壽險公司提高海外投資比重，但多是提高到40～44％，45％的封頂上限自2014年11月南山人壽獲准後，至今即將滿七年，無一家壽險公司取得此額度。

據保險局統計，僅有四家壽險公司獲准投資海外上限到45％，即2010年11月首家獲准的國泰人壽、2011年9月獲准的中國人壽，2014年2月富邦人壽取得45％核准函，11月是南山人壽，之後再無公司申請成功。

至於投資可逾40％，但不到45％的目前則有12家壽險公司，其中有一家是今年才獲准提高到40％以上，35~39％目前有三家公司，低於35％也是3家；而保險局在2018年時完全沒有核准壽險公司提高投資上限，2019年准一家提高到40％以上，2020年准一家拉高上限到40~44％，一家則是由35％以下，准提高到35~39％之間，等於近二年半來准4家公司拉高比率。

由於台股夯，外資持續淨匯入，加上台灣吸引台商返台投資，新台幣兌美元匯率持續升值，中央銀行建議金管會可提高海外投資上限及拉高外幣保單額度，目前保險法規定，海外投資上限是45％，若依壽險業現有資金來看，若全數公司都拉高到45％，投資海外金額約新台幣13兆元。

但因為2015年時為發展國際板債市，金管會同意投資國際板債券免計入海外投資，再加上一定比率（現為責任準備金40以內）的外幣傳統型保單，亦不用計入海外投資，所以到4月底壽險海外投資金額已達新台幣18兆6,469億元，占所有資金的64.51％，若扣掉外幣傳統保單則是13兆1,203億元，占率45.39％。

也因為國際板債券不計入海外投資，所以近年壽險公司也不急著申請，但在2018年金管會限制國際板加計海外投資不得逾已核准海外額度的145％，壽險公司一下爆表，所以才紛紛申請新增額度，海外投資也從68.78％降到64％多。

雖然央行建議金管會可提高海外投資上限，協防新台幣匯率，但在諸多立委仍堅持「錢留台灣、壽險業要愛台灣」下，短期內恐難修法拉高45％的天險。

(工商 )