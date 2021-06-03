袁艾菲表示在《日蝕遊戲》最後一集展開大屠殺。（民視提供）

藍葦華發現自己只是被利用的棋子。（民視提供）

楚宣在《日蝕遊戲》最後一集變哭包。（民視提供）

民視金鐘好戲《日蝕遊戲》本周日晚間10點即將播出大結局，製作人黃志翔表示，有一場袁艾菲最後大反攻，衝去豪宅裡展開「大屠殺」橋段，因租借的場地非常豪華，屋主深怕血漿會破壞磁磚，所以拍攝上相對花費了更多時間，現場人員也繃緊神經，戰戰兢兢到最後一刻。導演張智昇表示，拍攝大屠殺那一天，袁艾菲整個人徹夜失眠到開拍，反而更能呈現角色的無力感。

袁艾菲在《日蝕遊戲》中被當成「禮物」般交易獻身，大結局中的她拿刀進行一場大屠殺，要終結這一場看不見的光。袁艾菲說，當她握上刀把時，很怕傷到別人，所以自己在大廳先練習了好一陣子，等到有手感才正式ACTION，她很感謝以前那些失意、低潮、無力感和身不由己的生活經驗，讓她能夠有方向去體會「沛容」遭遇的所有一切。

藍葦華劇中除了發現原來自己升官只是被利用的棋子，還要親自載老婆去當禮物獻身，最後甚至被出賣，檢方找上門時才發現自己是要被羈押的代罪羔羊。導演誇讚藍葦華對角色的心境改變，做了非常多層次的變化，甚至會讓他以為「對他就是劉建昇本人」。

藍葦華表示在拍攝時，最難的是怎麼呈現建昇心裡的絕望跟痛苦，好在這部分導演跟前輩演員們幫了很多忙，從開播到現在要迎接大結局，都很謝謝觀眾的支持。楚宣則說第三集變成哭包，從頭哭到尾，尤其從排戲開始就一直哭，差點無法連戲。

讓藍葦華印象深刻是完結篇要親自送老婆去獻身，這對一個男人來說是非常煎熬的，尤其當楚宣對他說：「以後不管我做什麼都不是為了你，都是為了這個家！」讓他當場落淚，他透露本來導演設定不需要哭的，但被楚宣的演技震住，內心覺得好酸又好痛就哭了出來。藍葦華表示，連老婆看了本劇也覺得很揪心，有看前兩集者，一定要鎖定最終完結篇，心理才能得到解放。《日蝕遊戲》本周日晚間10點於民視無線台播出精彩大結局，下週起播映「民視電影院」有《與神同行》、《與神同行：最終審判》、《贖命鈴聲》、《拳力遊戲》等一連串的超人氣電影。

(中時 )