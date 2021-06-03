31歲日本男星岡田將生外型帥氣，近期因為日劇《大豆田永久子與三個前夫》人氣激增，不過近日爆出和27歲美女主播鈴木唯熱戀中，且交往已半年，對此，男方經紀公司表示「藝人的私事交給本人決定」。

據日雜《FRIDAY》報導，知情人士表示岡田將生和鈴木唯是2020年夏天透過朋友介紹認識，兩人交往約半年，岡田將生常開車上演接送情，不僅會一起去購物，之後回男方家，而因為疫情的影響，小倆口大多都在家中約會。

鈴木唯是早稻田大學高材生。(圖／翻攝自日網)

鈴木唯被挖出大學時期胖照。(圖／翻攝自推特)

對於戀情傳聞，鈴木唯回應「抱歉，對不起，我這邊什麼都不能說，請透過公司。」而岡田將生公司則表示「藝人的私事交給本人決定」。其實，岡田將生出道以來鮮少傳出緋聞，這次戀上女主播，讓粉絲都崩潰。

鈴木唯是早稻田大學高材生，多益考過滿分990分，6年前進入富士電視台，因為出眾氣質受到不少觀眾喜愛。而現她也被曝光過去的舊照，原來她大學3年級是個胖妹，後來減肥15公斤變漂亮，也被電視台錄取，讓網友都震驚「減肥真的很重要」。

岡田將生初中時就被星探挖掘，但當時他一心想打籃球，對當藝人沒什麼興趣，便拒絕了邀約，升上高中後，當時星探給的名片一直被姐姐保留著，受到親友的鼓動，他參加事務所的面試並順利過關，因此進入演藝圈。

(中時新聞網)