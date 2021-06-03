彩雲颱風直逼台灣 氣象局23：30發布陸上颱風警報 20:502021/06/03 中時新聞網 林毅 、吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局預定在3日晚間11點30分發布陸上颱風警報。(圖／氣象局直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】輕颱彩雲來襲！ 氣象局下午4時發佈海警｜2021.06.03 訂閱影音： 中時新聞網 氣象局將於今晚11點半發布陸上警報。(YouTube/CWB氣象局) 氣象局今(3)日下午針對今年第3號颱風彩雲發布海上颱風警報，彩雲目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北轉東北移動，彩雲7級風暴風平均半徑約為80公里，預估將在23點30分發布陸上警報。 氣象局指出，若彩雲颱風強度不減、行徑無特殊變化，氣象局預計於晚間11點30分發布海上陸上颱風警報。 氣象局表示，由於台灣近海環境不利颱風發展，預估彩雲接近後，強度將會進一步減弱，但為求慎重以對，仍先以輕度颱風看待，做好防災準備。 彩雲來襲！氣象局發海上颱風警報 明下半天最靠近台灣 彩雲海上颱風警報 海洋局籲請漁友加強防範 (中時新聞網) #彩雲 #氣象局 #颱風 #台灣 #陸上警報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 狀態難預測！彩雲路徑若不變 氣象局：不排除發布陸警 18:122021/06/03 生活 彩雲強度維持 氣象局預計今下午4時發布海警 15:472021/06/03 生活 彩雲颱風發布海警 中央災害應變中心3級開設 17:492021/06/03 生活 大陸風雲四號B星發射進入軌道 10:312021/06/03 兩岸 醒吾國際生防疫總動員 歌聲影音接力為台灣加油 18:302021/06/03 寶島 今各地慎防高溫 氣象局：彩雲若強度持平 不排除發布海警 12:402021/06/03 生活 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 08:152021/06/03 生活 《金融》台首檔國際板社責債 匯豐台灣承銷 10:012021/06/03 財經 內政部修法 KTV火災警報須連動停止娛樂設備 17:162021/06/03 政治 颱風梅雨明夾擊台灣 鄭明典PO一張圖見「滿滿水氣」 21:412021/06/03 生活 瓜地馬拉總統表態：支持友邦台灣 不尋求與陸建交 05:542021/06/03 國際 生活熱門新聞 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 - 生活 蔡丁貴挺國產疫苗自己飛美打BNT 柯P兩年前一句話又神預言 - 生活 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 新北今再暴增310例 「這一區」確診數飆高 - 生活 彩雲颱風直逼台灣 氣象局23：30發布陸上颱風警報 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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