【LIVE直播】輕颱彩雲來襲！ 氣象局下午4時發佈海警｜2021.06.03

氣象局將於今晚11點半發布陸上警報。(YouTube/CWB氣象局)

氣象局今(3)日下午針對今年第3號颱風彩雲發布海上颱風警報，彩雲目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北轉東北移動，彩雲7級風暴風平均半徑約為80公里，預估將在23點30分發布陸上警報。

氣象局指出，若彩雲颱風強度不減、行徑無特殊變化，氣象局預計於晚間11點30分發布海上陸上颱風警報。

氣象局表示，由於台灣近海環境不利颱風發展，預估彩雲接近後，強度將會進一步減弱，但為求慎重以對，仍先以輕度颱風看待，做好防災準備。

(中時新聞網)