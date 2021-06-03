中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增366例COVID-19確定病例，分別為364例本土個案及2例境外移入個案，陳時中指出，近來年輕人染疫的比例增加中，顯示出年輕人防疫鬆懈了。對此，「重啟核四」公投領銜人黃士修在臉書發起「對不起，是我防疫鬆懈了！」第一屆年輕人向陳時中道歉大賽。

指揮中心今日公布新增364例本土個案，面對即將到來端午假期，陳時中拜託大家，沒必要就不要返鄉，不要長距離移動，如果家裡要拜拜也請大家一次把東西購足，不要逗留太久，傳統市場的人流管制也要做好。

此外，陳時中指出，年輕人染疫的比例增加中，5月10日前，20至39歲染疫的比例為34.4%，而這一波的疫情爆發至本月1日，20至39歲染疫的比例降到19.9%，但今天的資料顯示，年輕人確診比例上升到25.2%，顯示出年輕人防疫鬆懈了。陳時中說，好像前兩天疫情比較平穩，民眾的移動增加，群聚比較多，因此特別提醒年輕人還是要儘量把群聚減到最低。

「重啟核四」公投領銜人黃士修在臉書發起「對不起，是我防疫鬆懈了！」第一屆年輕人向陳時中道歉大賽。

網友也在臉書留言表示，「對不起，我沒有跟阿貴去美國打BNT，無法為國分憂，還拖累防疫」，「雖然我沒有人與人的連結，但我還是有在上班群聚，大樓的中央空調還是同一個，對不起阿中我也是造成風險跟破口的年輕人！」「我不該選83年投胎的，對不起QQ」、「對不起，我也沒有努力和原廠簽約買更好的疫苗，是我鬆懈了」、「全民沒疫苗疫情擴散怪我嘍」！

(中時新聞網)